So streng ist es, Kronprinzessin zu sein

Victoria zumindest hat sich nach einem abgeschlossenen Studium in Politikwissenschaft und Geschichte in Yale daran gewöhnt, Kronprinzessin zu sein. Geboren dafür fühlte sie sich aber nicht, wie sie durchschimmern liess. Sie entwickelte in jungen Jahren eine Magersucht, weil der Druck von aussen so stark war, dass sie nicht mehr klarkam. «Ich wollte immer so viel mehr als das, was ich leisten konnte», erinnerte sie sich in einem Interview mit «TV4». Auch deshalb zog sie für das Studium in die USA – um Abstand zu gewinnen.