Fürst Albert sieht in Gabriella immer mehr Charakterzüge von Mama Charlène heranwachsen: «Sie fängt an, eine starke Persönlichkeit und einen Hang zur Unabhängigkeit zu entwickeln, was mehr nach ihrer Mutter aussieht», sagt der stolze Papa in der französischen Zeitung «Le Figaro». In einer Beziehung sei ihm seine Tochter aber ähnlicher als Charlène: «Gabriella kommt physisch mehr nach mir», verrät Albert «Le Figaro». Was er damit meint, ist unklar. Hoffentlich spricht er nicht von seinem Bauchumfang.