So unbeliebt waren Harry und Meghan nie zuvor

Während Meghan und Harry in dem Interview keine Kritik an der Queen und Prinz Philip, 99, geübt haben, plauderten sie über Charles, Prinz William, 38, und dessen Frau Herzogin Kate, 39, einiges Unerfreuliche aus. Über sein Verhältnis zu seinem Bruder William erklärte Harry, sie seien «auf unterschiedlichen Pfaden». Dazu gab Meghan unter anderem Details zu Streitigkeiten mit Kate preis, die Meghan zum Weinen gebracht haben soll. William und Kate scheint das nicht zu schaden. Der Umfrage zufolge sind die beiden bei etwa drei Viertel der Briten sehr beliebt. Am unbeliebtesten bleibt der in den Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) verwickelte Prinz Andrew, 61, 82 Prozent der Befragten mögen den Sohn der Queen nicht.