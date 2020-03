So unterschiedlich reagieren Royals auf das Coronavirus

Inzwischen haben sich die Ereignisse rund um Corona auch in der Welt der Royals regelrecht überschlagen: Wie das Portal «Royalcentral» berichtet, ist nun auch Prinzessin Estelle, 8, betroffen. An ihrer Schule wurde ein Coronafall registriert. Der heutige Unterricht sei abgesagt worden, nachdem ein Schüler der Grundschule gestern Abend positiv auf das Coronavirus getestet wurde, heisst es in dem Bericht. Die Eltern wurden per Brief über den Vorfall informiert. Am Nachmittag will die Schulleitung nach Absprache mit den lokalen Behörden über das weitere Vorgehen informieren.