So verbringt Queen Elizabeth II. ersten Hochzeitstag ohne Prinz Philip

Wie «Mail Online» weiter meldet, soll die Monarchin fest entschlossen sein, an der Doppeltaufe ihrer beiden Urenkelkinder am Sonntag in Schloss Windsor teilzunehmen. Ihre Enkeltöchter, Prinzessin Eugenie (31) und Zara Tindall (40), werden ihre Söhne, August Brooksbank (neun Monate) und Lucas Tindall (acht Monate), in der All Saints Chapel in dem Schlossareal taufen lassen.