So verläuft die Beerdigung von Prinz Philip

Am Ende des Gottesdienstes wird Prinz Philip vorerst in der königlichen Gruft in der St.-Georges-Kapelle beigesetzt. Dort soll sein Sarg auf einer schwarzen Marmorplatte platziert werden – und zwar so lange, bis die Queen stirbt. Nach dem Tod der Monarchin wird das Ehepaar vereint in der King-George-VI.-Memorial-Kapelle die letzte Ruhe finden.