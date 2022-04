So viel politischen Einfluss hat die Queen

Trotzdem einflussreich

Auch wenn die Monarchie heutzutage nicht mehr den gleichen Stellenwert hat wie noch vor etwa 300 Jahren, so ist die Queen trotzdem noch einflussreich. Ihre Hauptaufgabe ist zwar die der Repräsentantin von Grossbritannien, aber in ihren 70 Jahren Regierungszeit lag ihr das Wohl des Volkes stets am Herzen und sie legt nach wie vor immer Wert darauf, im Sinne Grossbritanniens zu entscheiden – oder der Regierung einen kleinen Stoss in die richtige Richtung zu geben.