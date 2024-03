In den Kommentaren bricht eine hitzige Diskussion aus, bei der sich die eine Seite unverständlich über ihre Zurückhaltung zeigt, die andere Seite sie verteidigt. «Ja, und? Hat Kate nicht um Privatsphäre gebeten?», heisst es etwa. Eine andere Userin sagt, dass Prinzessin Eugenie eine stille Botschaft an Prinzessin Kate schickte, in dem sie von «Familie und Liebsten» in ihrem Post sprach. Die Hater werden von Prinzessin Eugenies Fans schnell in ihre Schranken gewiesen. Energisch weist man sie darauf hin, dass sie selbst wohl auch keine privaten Konversationen mit Familienmitgliedern online posten.