Stille Botschaft an Prinz Harry – so zeigt sie ihre Unterstützung

Eugenie von York sendet Botschaft der Unterstützung an Cousin Prinz Harry

Tatsächlich war Prinz Harry in den zahlreichen Krönungs-Posts der «Royal Family» auf keinem einzigen Foto zu sehen. Auch sein Bruder William und seine Schwägerin Kate teilten auf Instagram kein Bild mit dem 38-Jährigen. Nun meldet sich jedoch Harrys Cousine Eugenie von York (33) – als einziges Familien-Mitglied der Windsors überhaupt teilte sie Fotos des Events im Internet, auf denen auch Prinz Harry zu sehen ist. Harry lief gemeinsam mit seinen Cousinen Eugenie und Beatrice (34) in die Abbey, sass auch neben den Töchtern von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63). Auf den insgesamt neun Aufnahmen, die die 33-Jährigen über das soziale Netzwerk Instagram teilte, ist Harry sogar zweimal zu sehen. Eine subtile Botschaft an den Prinzen, mit dem Eugenie ihre Unterstützung zeigt. Sie soll eines der letzten Familienmitglieder sein, mit denen Harry und Meghan nach wie vor ein enges Verhältnis pflegen. Die Prinzessin ist bisher auch der einzige Royal, der Harry in seiner neuen Wahlheimat Amerika besuchte. Im Jahr 2022 schauten die beiden gemeinsam den Superbowl.