Aussen vor aber blieb die schwedische Bevölkerung. Zum ersten Mal seit über 40 Jahren wurde eine royale schwedische Taufe nicht live am Fernsehen übertragen. Immerhin wurde die Zeremonie aufgezeichnet und wird am Sonntagabend am TV ausgestrahlt. Zumindest kleine Einblicke gab der schwedische Hof aber bereits über die sozialen Medien in Form einer kleinen Bildergalerie.