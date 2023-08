Sofía von Spanien macht sich für ihren Schulabschluss auf den Weg nach Wales

Die UWC–Einrichtungen gelten länderübergreifend als absolute Eliteschulen, die nur wenigen Jugendlichen offenstehen. In der Mitteilung des Hofes heisst es deswegen ausdrücklich, dass Sofía das komplette, teils anonyme Auswahlverfahren durchlaufen habe. Neben ihrer älteren Schwester Leonor, die seit vergangener Woche die Militärakademie in Saragossa besucht, haben am UWC Atlantic College bereits weitere Nachwuchs–Royals die Schulbank gedrückt, unter anderem 2020 Prinzessin Elisabeth von Belgien (21), 1985 König Willem–Alexander der Niederlande (56) und 2023 dessen Tochter Prinzessin Alexia (18).