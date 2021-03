Star-Moderator Piers Morgan kündigt Job

Nach dem CBS-Interview, das Oprah Winfrey, 67, mit Herzogin Meghan, 39, und Prinz Harry, 36, geführt hatte und das am Sonntag ausgestrahlt worden war, teilte Piers Morgan am Montag in seiner Live-Show mit, dass er Meghans Bemerkungen über ihre psychische Gesundheit keinen Glauben schenke. Das glaube er ihr nicht, «kein Wort davon». Die ehemalige «Suits»-Schauspielerin hatte in dem Interview enthüllt, dass ihre negativen Erfahrungen mit den britischen Medien und dem Königshaus zu Selbstmordgedanken geführt hätten. Nachdem Alex Beresford ihn in der Sendung in die Schranken wies, verliess Morgan die Show.