Stellt sich Prinz Harry bei den Umzugsplänen quer?

Nähe zu Hollywood

Und dann kommen noch Spekulationen über einen allfälligen Umzug der Familie nach Malibu dazu, die ebenfalls – glaubt man zumindest verschiedenen Quellen, die darüber informiert sein sollen – für Stress in der Beziehung der beiden sorgen soll. Angeblich will Meghan in Hollywood einen Neustart wagen und deshalb in die Nähe von Los Angeles ziehen. «Harry und Meghan prüfen ihre Wohnmöglichkeiten, wobei Malibu ein interessanter Ort ist», wird ein Insider von der «Gala» zitiert. Das Paar hätte sich bereits heimlich Liegenschaft in dem mondänen Ort angeschaut, allerdings würde Harry nicht viel von den Umzugsplänen halten und lieber auf dem Anwesen in Montecito bleiben.