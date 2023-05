Streit um Royal Lodge: Prinz Andrew fordert Krisengipfel mit Charles

Die Diskussionen um das Anwesen begannen bereits zu Lebzeiten von Queen Elizabeth II. (1926-2022). Nach dem Megxit, also dem Umzug von Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry in die USA, nahmen die Gespräche an Fahrt auf, da plötzlich ein bis dahin belegtes Anwesen der britischen Königsfamilie frei wurde. Ob und wann sich die angeblichen Meinungsverschiedenheiten aus der Welt schaffen lassen, ist völlig unklar. Andrew bestehe jedoch auf einen direkten Kontakt zu König Charles III. und wolle diese Angelegenheit nicht in die Hände irgendwelcher Beamter legen, heisst es in dem Bericht weiter. Ein Kompromiss scheint aber in weiter Ferne.