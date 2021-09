Und tatsächlich haben in der Vergangenheit die Statements der beiden für einigen Wirbel gesorgt. Zu den Geschehnissen in Afghanistan äusserten sie sich zwar in einem langen Statement, allerdings war darin nicht zu lesen, ob sie selber spenden würden oder inwiefern sie sich anderweitig engagieren. Auch Meghans Geburtstags-Aktion hatte Anfang August für Unverständnis gesorgt. Sie hatte die Aktion «40x40» ins Leben gerufen, bei der sich 40 prominente Frauen 40 Minuten Zeit nehmen, um als Mentorinnen andere Frauen zu beraten, die wegen Corona in eine Lebenskrise geraten sind. Eine schöne Idee, bloss: Der Tenor der Fans war nicht ganz so positiv. Sie stempelten die Aktion als PR-Masche von Meghan ab und sahen nicht ein, inwiefern ihnen eine plaudernde Meghan vor dem Computer etwa dabei helfen soll, wieder einen Job zu finden.