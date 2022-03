Teddy ist der süsseste Schweden-Royal

Seit 2018 lebt Prinzessin Madeleine zusammen mit Ehemann Chris O'Neill (47) und den Kindern Leonore (8), Nicolas (6) und Adrienne (4) an der Südspitze Floridas und wird in ihrer Heimat Schweden schmerzlich vermisst. Damit der Draht zur Familie nicht abreisst, nutzt sie die die Vorteile des Internets. Sie und ihre Mutter facetimen regelmässig und schicken sich lustige Filmchen hin und her, verriet Königin Silvia (78) in einem Interview.