Theresa May erinnert sich an Streich von Prinz Philip

Der am 9. April verstorbene Prinz Philip, †99, war für seinen teils eigenwilligen Humor bekannt. Theresa May, 64, die ehemalige britische Premierministerin, erinnert sich öffentlich an den Royal und berichtete auch von einem Streich, den Philip ihr und ihrem Ehemann, Philip May, bei deren letztem Besuch auf Schloss Balmoral in Schottland gespielt hatte.