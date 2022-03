Thomas Markle bezichtigt Harry und Meghan der Falschaussagen

In seiner You Tube-Show «Remarkable Friendship» geht Thomas Markle sogar so weit, dass er sagt, er würde mit Freuden in einer Gerichtsanhörung gegen Harry und Meghan aussagen und den beiden in Person gegenüberstehen. Harry habe er bis heute nie persönlich getroffen, denn um seinen Segen, Meghan heiraten zu dürfen, habe Harry angeblich nur über Telefon gebeten. Davon zeigt sich Thomas besonders enttäuscht: «Ich dachte, die Royals hätten so etwas wie Anstand.»