Prinz Harry, 36, hat das Vorwort eines besonderen Kinderbuches gestaltet. In «Hospital by the Hill» geht es um den Verlust eines geliebten Menschen durch Covid-19. Wie «Harpers Bazaar» berichtet, erzählt der Ehemann von Herzogin Meghan, 39, in den einleitenden Worten über seine Gefühle nach dem Tod seiner Mutter Diana (1961-1997). «Wenn du dieses Buch liest, dann hast du einen geliebten Menschen verloren. Während ich dich am liebsten umarmen möchte, hoffe ich, dass diese Geschichte dir Trost spenden wird und du weisst, dass du nicht alleine bist», beginnt er das Vorwort.