Mitte August räumte er in einer Erklärung gegenüber des norwegischen Rundfunks ein, nach einem Streit unter Alkohol- und Kokaineinfluss ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein und Gegenstände in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Unter anderem fand die durch sie gerufene Polizei ein Messer, dessen Spitze in einer Wand steckt. «Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung unter Alkohol- und Kokaineinfluss nach einem Streit Gewalt angewendet und Gegenstände zerstört.»