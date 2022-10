Verliebt in Kronprinzessin Mary?

Prinz Joachim verknallt in Mary?

Das spanische Magazin «Vanitatis Elconfidencial» stellt jetzt eine ungeheuere Behauptung auf, die für noch mehr Zündstoff sorgen wird. Prinz Joachim sei nämlich «sehr verliebt in seine Schwägerin Mary». Er versuchte angeblich im Jahr 2008, die Frau seines Bruders bei einer Gala zu küssen. «Mit offensichtlichen Anzeichen von Trunkenheit versuchte der jüngste Sohn von Königin Margarethe anscheinend, seine Lippen auf den Mund seiner Schwägerin zu pressen, dem sie so gut wie möglich und mit einem Lächeln aus dem Weg ging, während Marie den peinlichen Moment miterlebte», so die spanische Zeitschrift.