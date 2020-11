Mit einem herzigen Video wünschen die Royals ihrem Volk via Instagram einen schönen 1. Advent. Victoria sagt darin: «Advent bedeutet Ankunft und Hoffnung – etwas, das sich in diesem Jahr besonders wichtig anfühlt.» Und Prinzessin Estelle, 8, sagt strahlend in die Kamera: «Wir wünschen Ihnen allen einen schönen ersten Adventssonntag.»