Vielleicht fliegt dich bald ein europäischer König in die Ferien

Dort hat er bis vergangene Woche monatlich etwa drei Flüge mit der Boeing-737 absolviert, damit er seine Fluglizenz nicht verliert. Somit hat der Royal Touristen in die Ferien und Businessleute zu ihren Meetings hin- und zurückgeflogen. Damit ist aber Schluss – zumindest was den Flugzeugtypen Boeing 737 betrifft. Er wird bei KLM ausgeflottet, weshalb König Willem-Alexander am 11. März seinen letzten Linienflug mit diesem Typ absolvierte. Das teilt der Hof mit.