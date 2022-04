Von Ehekrise keine Spur bei Harry und Meghan

Nachdem die Invictus Games aufgrund der Corona-Pandemie nun um zwei Jahre verschoben werden mussten, finden sie dieses Jahr also vom 16. bis 22. April in den Niederlanden statt – mit royalem Publikum im Doppelpack. Dass Harry und Meghan an dem Sportevent gemeinsam auftreten, sollte der Welt also Beweis genug sein, dass zwischen den beiden alles in Butter ist und die raren Auftritte als Paar in der Öffentlichkeit in letzter Zeit wahrscheinlich einfach andere private Gründe hatten.