Ein schlechtes Omen?

In der Geschichte Englands hat es bisher lediglich zwei Könige mit dem Vornamen Charles gegeben – und deren Regentschaft endete alles andere als königlich.



Da wäre zum einen King Charles I. gewesen – ein Tyrann vor dem Herrn und so gar nicht beliebt beim Volk. Charles I. entliess während seiner Regentschaft das Parlament gleich dreimal und entschied sich schliesslich dazu, völlig ohne zu regieren und alleiniger Machthaber zu sein. Das ging ganze elf Jahre so, eine Zeit die als «elfjährige Tyrannei» bezeichnet wird. Zwei Bürgerkriege später kommt King Charles vor Gericht – und wird wegen Tyrannei, Verrat und Mord als Staatsfeind enthauptet. So endete 1649 die Regentschaft des Tyrannen-Königs.



Nur gut, dass er einen Sohn hatte, schlecht, dass dieser auch Charles hiess, denn auf dem Namen scheint ein Fluch zu liegen, sobald man zum König gekrönt wird. Sein Vater hätte es beinahe geschafft, dass es kein Königshaus mehr in England gegeben hätte, denn nach dessen Tod wurde die Monarchie für eine Weile abgeschafft und Oliver Cromwell regierte für über zehn Jahre als «Lord Protector» im Land.