Warum Meghan ihre Schlüssel wirklich abgeben musste

Wie Meghan betonte, war ihr nicht klar, worauf sie sich bei der Hochzeit mit Prinz Harry einliess. Bei allem Verständnis: Das wirkt nun etwas naiv. Es scheint doch durchaus auf der Hand zu liegen, dass extrem berühmte Menschen (dazu zählen die britischen Royals definitiv) um ihre Sicherheit besorgt sein müssen und nicht mehr tun und lassen können, was sie wollen. Natürlich gibt es für Mitglieder des Königshauses noch andere Einschränkungen: So wird ihnen nahegelegt, nicht einfach ihre persönliche Meinung kundzutun und wie Meghan sagte, bekam sie, nachdem die britische Presse besonders schlimm über sie berichtet hatte, die Empfehlung, das Haus am besten gar nicht mehr zu verlassen (Oprah sagte sie, einmal hätte sie ganze vier Monate am Stück im Kensington Palast verbracht).