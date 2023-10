Was erwartet Prinzessin Leonor an ihrem 18. Geburtstag?

Fehlen ihre Cousins an den Feierlichkeiten?

Wie die «Gala» schreibt, könnte die Party weit bescheidener ausfallen als bei ihrem dänischen Kollegen, denn die königliche Familie in Spanien würde viel mehr als die Dänen auf das Protokoll bedacht sein. Doch soll auch bei Leonor der Spass nicht zu kurz kommen. «Nach der feierlichen Sitzung im Plenarsaal und der Veranstaltung im Königspalast in Madrid findet das Familientreffen im Palast El Pardo statt. Neben dem König und der Königin, der Kronprinzessin und Prinzessin Sofía werden auch König Juan Carlos und Königin Sofía, die Infantinnen Elena und Cristina und ihre Kinder sowie die Familie von Königin Letizia an diesem privaten Treffen teilnehmen», zitiert das Magazin aus einer Mitteilung des Hofes.