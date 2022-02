Dasselbe tut der Ring an seiner rechten Hand. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Smart-Ring der Marke Oura, der ähnlich funktioniert, wie eine Smart-Watch – einfach ohne die Zeit anzuzeigen. Unter der Metallhülle versteckt sich eine Menge Hightech und verschiedene Sensoren messen ständig den Sauerstoffgehalt im Blut, den Puls und die Körpertemperatur, ausserdem ist das Gadget in der Lage, den Schlaf des Trägers zu analysieren und die verbrauchten Kalorien zu zählen. Die Daten werden ans Handy des Besitzers übermittelt und so kann Prinz Daniel jederzeit prüfen, wie es gerade um ihn steht.