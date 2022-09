Das passiert, wenn die Queen stirbt

Der Tod von Queen Elizabeth II. (96) wird die Welt erschüttern und besonders England in tiefe Trauer versetzen. Diese Ereignis ist von so hoher Bedeutung und Tragweite, dass es in England sogar einen Decknamen trägt: «Operation London Bridge». Unter diesem Titel werden die Vorbereitungen getroffen, die bestimmen, was nach dem Tod der Königin von England zu tun ist.