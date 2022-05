Was wohl Andrew den lieben langen Tag so macht?

Und vielleicht bekommt der zweifache Familienvater doch schon bald wieder einen öffentlichen Auftritt: Er will laut der Zeitung «Daily Mail» mit seiner Mutter auf Schloss Windsor beim «Garter Day» auftreten. Bei der Veranstaltung versammeln sich die Mitglieder des Hosenbandordens und ziehen in einer Prozession zur St.-George's-Kapelle. Der Herzog von York plant dem Bericht zufolge, zusammen mit anderen hochrangigen Royals an der Zeremonie teilzunehmen, die als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Royals im Jahr gilt. Nun fürchtet man im Königshaus offenbar, sein Auftritt am «Garter Day» könnte das Event überschatten.