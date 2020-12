Weihnachtsgrüsse von Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia

Vor allem letztere begeisterte das Volk dieses Jahr mit ihren souveränen Auftritten. In einer Videobotschaft der königlichen Familie machte sie etwa deutlich, dass sie dieselben Sorgen plagen, wie alle anderen auch: «Wir waren, wie Millionen von Kindern, mehr als einen Monat zu Hause und konnten wegen der Pandemie nicht zur Schule gehen», erzählte Prinzessin Leonor und ergänzte: «Es ist nicht notwendig, älter zu sein, um die enormen Schwierigkeiten zu erkennen, die wir in Spanien und in anderen Ländern haben.»