Aber nicht nur via Meghan: Auch Harry wende sich gerne an seine Schwiegermutter, wenn er Rat brauche, so eine Vertraute Raglands zur Zeitung. «Meghan hat ihr immer vollkommen vertraut, aber jetzt ist sie auch ein Fels für Harry geworden, der schon so früh seine eigene Mutter verloren hat.» Ragland strahle zudem eine grosse Wärme aus. Dank ihrer Fürsorglichkeit habe sie Harrys Vertrauen gewonnen.