Welchen Titel wird Prinzessin Eugenies Baby tragen?

Kinder von amtierenden oder ehemaligen Monarchen, also momentan die Kinder von Queen Elizabeth II.

Grosskinder in der männlichen Linie von amtierenden Monarchen, also momentan die Kinder von Charles, Andrew und Edward, nicht aber von Anne.

Die Kinder des ältesten Sohnes des Prinzen von Wales, also des Thronfolgers Charles. Momentan sind dies die Kinder von William, also George, Charlotte und Louis.

Im Falle von Prinzessin Eugenie heisst das also: Sie selbst darf sich dank ihrem Vater Prinz Andrew Prinzessin nennen, nicht aber ihre Kinder. Diese sind zum einen keine Grosskinder der Queen, sondern bereits Ur-Grosskinder. Zum anderen würde so oder so nur die männliche Linie berücksichtigt.