In seinem neuen Buch «Charles III. Neuer König. Neuer Hof» berichtet Robert Hardman, wie Premierminister Rishi Sunak (43) die Königin als «urkomisch» beschreibt und wie er sich an sein Wochenende in Balmoral erinnert, an dem er «sehr viel mit ihr lachte». Auch Camillas Schwester, Annabel Elliot, erzählt, dass ihre grosse Schwester nie ihren schelmischen Sinn für Spass verloren hat, den sie seit ihrer Kindheit hatte. Camillas Humor helfe ihr, mit den Anforderungen ihrer Rolle als Königin zurecht zu kommen.