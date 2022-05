In diesem Jahr wird der Balkon aber deutlich leerer sein, denn Harry und Meghan dürfen nicht auf den Balkon, da sie keine aktiven Mitglieder der Königsfamilie sind, die im Namen der Krone arbeiten. Und auch Skandal-Prinz Andrew darf dieses Mal nicht an der Seite seiner Mutter stehen und winken. Die Reihen haben sich also deutlich gelichtet und man darf gespannt sein, wer denn nun alles neben der Queen stehen und mit ihr das Trooping the Colour vom Palast-Balkon aus verfolgen wird. Denn während in den vergangenen Jahren rund 50 Mitglieder der Royal Family ihren Platz neben der Monarchin einnahmen, sollen nach offiziellen Angaben nun nur noch knapp 17 auf der Liste stehen.