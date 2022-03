Wenn Royals auf Partnersuche gehen

Carl Gustaf und Silvia

Die Welt stand still an den Olympischen Sommerspielen in München 1972 – für König Carl Gustaf von Schweden (75) und die bürgerliche Silvia Sommerlath (78) allerdings nicht nur wegen der tragischen Attacke von palästinensischen Terroristen auf israelische Athleten. Der damalige Thronfolger und die Dolmetscherin, die als Chef-Hostess an der Veranstaltung agiert, lernen sich während des sportlichen Spektakels in der bayerischen Hauptstadt kennen und die Funken beginnen zu sprühen.