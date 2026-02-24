Wer finanzierte Kronprinzessin Mette-Marits Aufenthalte?

Coiffeur, Zahnarzt, Shoppingtrip

Wie die Zeitung «VG» berichtet, organisierte Epstein offenbar einen Fahrdienst, einen Coiffeurtermin bei seinem langjährigen Stylisten Philippe Barr sowie einen Zahnarztbesuch für die Kronprinzessin. Diese Informationen gehen aus den veröffentlichten Akten hervor. Guri Varpe, Kommunikationschefin des Hofes, erklärte dazu: «Die Kronprinzessin möchte selbst über die Geschehnisse berichten und sich ausführlicher dazu äussern. In der Zwischenzeit möchten wir keine Fragen zu Details im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit beantworten.» Ein Termin für diese Stellungnahme steht jedoch noch aus.