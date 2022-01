«Der Prinz von Wales ist traurig, dass er nicht die Gelegenheit gehabt hat, Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen, die er wirklich sehr vermisst», erklärt eine anonyme Quelle. Der 73-Jährige sei ein «fantastischer Grossvater» und gehe in dieser Rolle voll auf. Charles fühle, dass etwas in seinem Leben fehle, wenn er nicht die Möglichkeit dazu habe, seine Enkelkinder zu treffen. Daneben freue sich Charles auch darauf, in der näheren Zukunft womöglich Zeit mit seinem Sohn Harry verbringen zu können.