Gleich wie in Schweden wollte man es eigentlich auch in Spanien halten. So machten sich König Felipe VI. und Königin Letizia am Mittwoch noch auf zu einem Mittagessen beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte. Hände wurden dabei aber wohlweislich nicht geschüttelt. Und auch Küsschen zur Begrüssung waren nicht angesagt.