Da in Grossbritannien also kaum ein Zusammenhang zwischen Titel und Lohn besteht, ist die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass die königliche Familie in Bälde erneut verkleinert wird. Schon eher wahrscheinlich aber ist, dass in Zukunft noch das eine oder andere Mitglied trotz Titel von der königlichen Lohnliste gestrichen wird.