Politische Neutralität ist für alle europäischen Königshäuser Pflicht und sorgt dafür, dass eine klare Trennung zwischen regierenden und repräsentierenden Staatsoberhäuptern gewahrt bleibt. Diese Regelung scheint auch beim Volk gut anzukommen: Über 65 Prozent der Befragten gaben bei Statista.com an, dass sich die Queen aus der Politik raushalten solle. Nur 23 Prozent wünschen sich von ihr eine aktivere Rolle, 11 Prozent ist es völlig egal, was die Königin so treibt. Sich für den guten Zweck einzusetzen, gehört aber spätestens seit dem Engagement von Lady Diana zum guten Ton in Königshäusern. Doch auch Diana konnte erst wirklich (politisch) aktiv werden, nachdem sie sich von Prinz Charles scheiden liess und aus dem Königshaus ausschied.