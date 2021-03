Wieso steht Meghan schon wieder in der Kritik?

Es klang so romantisch. Zwischen den Hühnern kniend erzählte Herzogin Meghan, 39, Oprah Winfrey, 67, von einem ihrer wohl schönsten Momente im Leben mit Prinz Harry, 36. «Drei Tage vor unsere Hochzeit haben wir geheiratet», so Meghan. «Das weiss niemand. Aber wir riefen den Erzbischof an und sagten: Diese Sache, dieses Spektakel, das ist für die Welt. Aber wir wollen unsere Vereinigung zwischen uns. So wie die Gelübde, die bei uns zuhause hängen. Nur wir beide in unserem Garten mit dem Erzbischof von Canterbury.»