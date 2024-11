Im Palast spielt Englisch heute noch eine tragende Rolle

Im Palast hat die englische Sprache bis heute grosse Wichtigkeit. Denn ebenso wie Fürst Alberts Vater Fürst Rainier (1923-2005) hat sich auch der vierfache Vater in eine Nicht-Monegassin verliebt. Fürstin Charlène (46) ist Südafrikanerin. Aus diesem Grund spricht sie mit den Zwillingen englisch. «Ich versuche trotzdem, sie [Jacques und Gabriella, Anm.d.Red.] so oft wie möglich auf Französisch anzusprechen, also haben sie enorme Fortschritte gemacht», verrät Fürst Albert. Die erste Sprache in der Familie scheint demnach trotz Wohnort in Monaco Englisch zu sein.