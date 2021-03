Will sich Herzogin Kate gegen Meghans Vorwürfe wehren?

Vielleicht ist Schweigen nach dem Motto «Never explain, never complain» manchmal die beste Antwort, zumindest in solchen Angelegenheiten. Da gab es andere Aussagen im Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry, die eher Diskussionsbedarf liefern. Abgesehen davon glauben wir so oder so nicht, dass sich Herzogin Kate tatsächlich in einem Statement zur Tränen-Diskussion äussern darf und wird. Aber in letzter Zeit geschahen so manche Dinge im britischen Königshaus, die man so nie für möglich gehalten hätte...