Willem-Alexander und Máxima enttäuschen das Volk

Als das Königspaar von der Wut ihrer Bürger Wind bekam – also kurz nach der Landung in Griechenland – brach es die Ferien umgehend ab. Das Image der Royals war allerdings bereits arg angekratzt. Als dann auch noch herauskam, dass Prinzessin Amalia, 17, und Prinzessin Alexia, 15, in der griechischen Villa blieben, war das Volk endgültig erzürnt.