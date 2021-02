So herrscht in den Niederlanden seit Dezember ein harter Lockdown. Ab nächster Woche wird dieser zwar insofern gelockert, dass Kitas und Grundschulen wieder geöffnet werden, Geschäfte und Restaurant bleiben jedoch bis mindestens am 2. März geschlossen. Zudem gibt es eine (heftig umstrittene) nächtliche Ausgangssperre und es gilt weiterhin das Motto «stay at home».