William und Kate begeistern mit neuem Familienfoto

Im Garten des Kensington Palastes fand dann eine ganz private Filmvorführung statt. Attenborough präsentierte seine Dokumentation «David Attenborough: A Life On Our Planet». Diese schauten sich der Filmer und der Prinz auf klassischen Regiestühlen mit den Schriftzügen «Sir David» und «Prince William» an – allerdings auf dem Platz des jeweils anderen.