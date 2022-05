William und Kate eröffnen Gedenkstätte

«Als jemand, der mit seiner eigenen Trauer lebt, weiss ich auch, dass es den Hinterbliebenen oft am wichtigsten ist, dass diejenigen, die wir verloren haben, nicht vergessen werden. Es ist tröstlich, sich zu erinnern», erklärte der Sohn der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) und ergänzte: «Sie haben unser Leben verändert. Sie wurden geliebt, und sie werden geliebt. Deshalb sind Denkmäler wie die ‹Glade of Light› so wichtig. Darum wollten Kate und ich heute so gern bei euch sein.» Das Paar sprach zudem bei einem privaten Empfang mit Hinterbliebenen und den Mitgliedern der Rettungsdienste, die 2017 vor Ort waren.