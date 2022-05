William und Kate sind verschätzelt wie am ersten Tag

Im März tourten Prinz William (39) und Ehefrau Herzogin Kate (40) acht Tage lang durch die Karibik und machten unter anderem auf der paradiesischen Insel Barbados halt. Nebst offiziellen Auftritten hatten die Eheleute auch ein wenig Zeit, um sich um ihre Beziehung zu kümmern, denn immerhin reisten sie ohne ihre drei Kinder George (8), Charlotte (7) und Louis (4). Offenbar schätzelten sie ausgiebig, blieben dabei aber nicht ganz unbeobachtet. Als sie sich eines Abends aus ihrem Zimmer in Richtung Abendessen aufmachten, wurden sie dabei beobachtet, wie sie zärtlich Händchen hielten. Ganz so, als wären sie verliebt wie am ersten Tag. Ein jüngst veröffentlichtes Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok zeigt den raren Moment.