Doch nun hat sich Simon Case ein One-Way-Ticket in die Downing Street gelöst. Seit Anfang Jahr war er für die britische Regierung tätig, unterstützte diese im Kampf gegen das Coronavirus und die durch die Pandemie verursachten Folgen. Eigentlich wäre das Engagement als befristete Anstellung geplant gewesen. Doch Case hat an seinem neuen Arbeitsplatz so überzeugt, dass ihn die Regierung nicht mehr gehen lassen wollte.